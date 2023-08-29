Англія

Англійський нападник може підписати з "молотобійцями" короткострокову угоду.

Нападник Джессі Лінгард цього літа може приєднатися до Вест Гем Юнайтед, за який він вже доволі успішно виступав на правах оренди у другій половині сезону-2021/22.

Як повідомляє Sky Sports, боси "молотобійців" вже провели перші переговори з 30-річним англійцем щодо підписання короткострокової угоди.

Лінгард наразі перебуває у статусі вільного агента після завершення контракту цього літа з Ноттінгем Форест та вже тренувався з Вест Гемом.

У минулому сезоні англійський нападник провів в АПЛ 17 поєдинків (927 хвилин), у яких він не відзначився жодною результативною дією.