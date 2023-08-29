Англія

Аргентинський хавбек може отримати свій шанс при новому керманичі "шпор".

Центральний півзахисник Джовані Ло Чельсо з великою ймовірністю залишиться у лондонському Тоттенгемі цього літа. Про це повідомляє журналіст Фабріціо Романо.

За інформацією джерела, новий головний тренер "шпор" Анге Постекоглу задоволений тим, що 27-річний аргентинець перебуває в його команді.

Австралійський фахівець планує надати Ло Чельсо шанс у Тоттенгемі, тому клуб Північного Лондона має отримати дійсно велику пропозицію, щоб змінити думку тренерського штабу "шпор" щодо майбутнього аргентинського плеймейкера.

У минулому сезоні Ло Чельсо виступав на правах оренди Вільярреал, за який він зіграв 29 поєдинків у всіх турнірах, забив два голи та віддав три асисти.