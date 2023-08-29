Англія

Бельгієць погодився на такі умови.

Челсі вніс відступні у контракт Ромелу Лукаку, повідомляє The Telegraph.

За інформацією джерела, лондонський клуб домовився з Ромою про перехід 30-річного нападника. При цьому, Лукаку погодився на зниження заробітної плати.

Також зарплату форварда буде знижено не тільки на період його виступів за Рому, а й на два роки, що залишилися за контрактом з Челсі.

Крім того, Челсі прописав у контракті Лукаку пункт про відступні у розмірі 37 мільйонів фунтів.

Нагадаємо, що минулого сезону Лукаку на правах оренди виступав за міланський Інтер.