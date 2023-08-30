Завершились матчі кубкового турніру.
Фулгем - Тоттенгем, getty images
30 серпня 2023, 00:30
В рамках 1/32 фіналу Кубка англійської ліги відбувся ряд поєдинків. Борнмут без Забарного з труднощами пройшов Свонсі Кухаревича, Вулвергемптон не залишив шансів Блекпулу, Лутон Таун здолав Блекпул, Брентфорд з Ярмолюком пройшов далі, диво-камбек Крістал Пелес, перемога Лестера та виліт Тоттенгема.
Свонсі — Борнмут 2:3
Голи: Граймс, 9, Патерсон, 79 — Брукс, 55, Траоре, 68, Крісті, 90+1
Вулвергемптон — Блекпул 5:0
Голи: Калайджич, 10, Сілва, 25, Догерті, 60, 66, Фрейзер, 84
Лутон Таун — Гіллінгем 3:2
Голи: Браун, 2, Дауті, 28, Вудроу, 66 — Кларк, 55, Ніколз, 89
Ньюпорт — Брентфорд 1:1 (серія пенальті — 0:3)
Голи: Раі, 90+6 — Єнсен, 87
Плімут — Крістал Пелес 2:4
Голи: Вейн, 6, Кандл, 46 — Едуар, 59, Матета, 61, 62, 83
Транмер - Лестер 0:2
Голи: Ндіді, 55, Варді, 59
Фулгем - Тоттенгем 1:1 (серія пенальті — 5:3)
Голи: ван дер Вен, 19 (у власні ворота) — Рішарлісон, 56
Також далі пройшли Кардіфф, Мідлсбро, Норвіч, Саттон, Ексетер, Порт Вейл, Пітерборо, Бредфорд, Сток Сіті, Менсфілд, Іпсвіч та