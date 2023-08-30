Англія

Завершились матчі кубкового турніру.

В рамках 1/32 фіналу Кубка англійської ліги відбувся ряд поєдинків. Борнмут без Забарного з труднощами пройшов Свонсі Кухаревича, Вулвергемптон не залишив шансів Блекпулу, Лутон Таун здолав Блекпул, Брентфорд з Ярмолюком пройшов далі, диво-камбек Крістал Пелес, перемога Лестера та виліт Тоттенгема.

Свонсі — Борнмут 2:3

Голи: Граймс, 9, Патерсон, 79 — Брукс, 55, Траоре, 68, Крісті, 90+1

Вулвергемптон — Блекпул 5:0

Голи: Калайджич, 10, Сілва, 25, Догерті, 60, 66, Фрейзер, 84

Лутон Таун — Гіллінгем 3:2

Голи: Браун, 2, Дауті, 28, Вудроу, 66 — Кларк, 55, Ніколз, 89

Ньюпорт — Брентфорд 1:1 (серія пенальті — 0:3)

Голи: Раі, 90+6 — Єнсен, 87

Плімут — Крістал Пелес 2:4

Голи: Вейн, 6, Кандл, 46 — Едуар, 59, Матета, 61, 62, 83

Транмер - Лестер 0:2

Голи: Ндіді, 55, Варді, 59

Фулгем - Тоттенгем 1:1 (серія пенальті — 5:3)

Голи: ван дер Вен, 19 (у власні ворота) — Рішарлісон, 56

Також далі пройшли Кардіфф, Мідлсбро, Норвіч, Саттон, Ексетер, Порт Вейл, Пітерборо, Бредфорд, Сток Сіті, Менсфілд, Іпсвіч та