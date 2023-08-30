Вінгер може продовжити кар'єру в АПЛ.
АНСУ ФАТІ, GETTY IMAGES
30 серпня 2023, 14:26
Тоттенгем хоче орендувати Ансу Фаті, повідомляє журналіст Фабріціо Романо.
За його інформацією, лондонський клуб розпочав переговори з каталонцями і намагається домовитися про оренду до червня 2024 року.
Барселона хоче, щоб Тоттенгем платив 100% зарплати футболістові за цей період.
Зазначимо, що також Фаті було запропоновано Челсі, але від лондонського клубу поки не надійшло реакції.
У сезоні-2022/23 Ансу провів 51 матч: на його рахунку 10 голів та 4 асисти.