Англія

Вінгер може продовжити кар'єру в АПЛ.

Тоттенгем хоче орендувати Ансу Фаті, повідомляє журналіст Фабріціо Романо.

За його інформацією, лондонський клуб розпочав переговори з каталонцями і намагається домовитися про оренду до червня 2024 року.

Барселона хоче, щоб Тоттенгем платив 100% зарплати футболістові за цей період.

Зазначимо, що також Фаті було запропоновано Челсі, але від лондонського клубу поки не надійшло реакції.

У сезоні-2022/23 Ансу провів 51 матч: на його рахунку 10 голів та 4 асисти.