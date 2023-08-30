Англія

Лондоський клуб виявляє інтерес до таланту зі складу "містян".

Челсі виявляє інтерес до Коула Палмера, повідомляє журналіст Фабріціо Романо.

За його інформацією, лондонський клуб збирається розпочати переговори найближчим часом, оскільки гравець є їхньою головною метою.

Раніше повідомлялося, що Гвардіола не відпустить 21-річного англійця в оренду до іншого клубу. У той же час, швидше за все, Челсі хоче купити Палмера.

Контракт Коула із Сіті розрахований до літа 2026 року.

У сезоні-2022/23 Палмер провів 25 матчів у всіх турнірах, у яких забив 1 гол та віддав 1 результативну передачу.