Лондоський клуб виявляє інтерес до таланту зі складу "містян".
КОУЛ ПАЛМЕР, GETTY IMAGES
30 серпня 2023, 14:49
Челсі виявляє інтерес до Коула Палмера, повідомляє журналіст Фабріціо Романо.
За його інформацією, лондонський клуб збирається розпочати переговори найближчим часом, оскільки гравець є їхньою головною метою.
Раніше повідомлялося, що Гвардіола не відпустить 21-річного англійця в оренду до іншого клубу. У той же час, швидше за все, Челсі хоче купити Палмера.
Контракт Коула із Сіті розрахований до літа 2026 року.
У сезоні-2022/23 Палмер провів 25 матчів у всіх турнірах, у яких забив 1 гол та віддав 1 результативну передачу.