Талант Манчестер Сіті приєднається до команди Маурісіо Почеттіно.
Коул Палмер, графіка: Фабріціо Романо
31 серпня 2023, 19:20
Атакуючий півзахисник Манчестер Сіті Коул Палмер незабаром стане новим гравцем лондонського Челсі. Про це повідомляє журналіст Фабріціо Романо.
За інформацією джерела, 21-річний англієць успішно пройшов медогляд у таборі "синіх", тоді як клуби завершують підписання усіх документів щодо цього трансферу.
Незабаром про перехід Палмера з Ман Сіті до Челсі буде оголошено офіційно.
У поточному сезоні англійський плеймейкер встиг провести за "містян" 121 хвилину в трьох поєдинках у всіх турнірах, у яких йому вдалося забити два м'ячі.