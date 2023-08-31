Англія

Талант Манчестер Сіті приєднається до команди Маурісіо Почеттіно.

Атакуючий півзахисник Манчестер Сіті Коул Палмер незабаром стане новим гравцем лондонського Челсі. Про це повідомляє журналіст Фабріціо Романо.

За інформацією джерела, 21-річний англієць успішно пройшов медогляд у таборі "синіх", тоді як клуби завершують підписання усіх документів щодо цього трансферу.

Незабаром про перехід Палмера з Ман Сіті до Челсі буде оголошено офіційно.

У поточному сезоні англійський плеймейкер встиг провести за "містян" 121 хвилину в трьох поєдинках у всіх турнірах, у яких йому вдалося забити два м'ячі.