Англія

Футболіст продовжить кар'єру в АПЛ.

Манчестер Юнайтед погодив трансфер Соф'яна Амрабата, повідомив журналіст Фабріціо Романо.

За його інформацією, 27-річний півзахисник збірної Марокко вирушає на медичне обстеження перед переходом до клубу АПЛ.

Очікується, що МЮ орендує Амрабата за 10 млн. євро з правом викупу за 20 млн. і бонусами на 5 млн. євро.

У сезоні-2022/23 марокканський півзахисник провів 29 матчів у Серії А за Фіорентину: на його рахунку один асист.