Вінгер Челсі та капітан Болоньї приєдналися до табору "лісників".
Каллум Гадсон-Одої та Ніколас Домінгес, Ноттінгем Форест
01 вересня 2023, 20:31
Ноттінгем Форест на своєму офіційному сайті оголосив про підписання лівого вінгера Каллума Гадсона-Одої, права на якого раніше належали лондонському Челсі.
22-річний англієць приєднався до табору "лісників" на постійній основі, підписавши контракт до літа 2026 року.
Крім того, Ноттінгем Форест оголосив про трансфер півзахисника та капітана Болоньї Ніколаса Домінгеса, з яким було підписано п'ятирічний контракт.
25-річний аргентинець перейшов до клубу АПЛ як частина угоди щодо Ремо Флойлера, який вирушив у зворотньому напрямку до Болоньї.