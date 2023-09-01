Англія

Вінгер Челсі та капітан Болоньї приєдналися до табору "лісників".

Ноттінгем Форест на своєму офіційному сайті оголосив про підписання лівого вінгера Каллума Гадсона-Одої, права на якого раніше належали лондонському Челсі.

22-річний англієць приєднався до табору "лісників" на постійній основі, підписавши контракт до літа 2026 року.

Крім того, Ноттінгем Форест оголосив про трансфер півзахисника та капітана Болоньї Ніколаса Домінгеса, з яким було підписано п'ятирічний контракт.

25-річний аргентинець перейшов до клубу АПЛ як частина угоди щодо Ремо Флойлера, який вирушив у зворотньому напрямку до Болоньї.