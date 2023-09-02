Англія

Результативна нічия на стадіоні Бремолл Лейн.

У рамках четвертого туру англійської Прем'єр-ліги Шеффілд Юнайтед приймав на своєму полі Евертон.

Це протистояння відбувалося під вивіскою матчу двох претендентів на виліт до Чемпіоншипу, оскільки у перших трьох турах ні "клинкам", ні "ірискам" не вдалося набрати жодного очка.

Втім, ситуація з нулем у графі змінилися для Шеффілд Юнайтед та Евертона за підсумками їхнього очного поєдинку, в якому фінальний свисток зафіксував результативну нічию 2:2.

За ШЮ забив Кемерон Арчер та автогол на свій рахунок записав голкіпер мерсісайдців Джордан Пікфорд, тоді як за команду Шона Дайча голами відзначилися Абдулай Дукуре та Арно Данжума.

Український захисник "ірисок" Віталій Миколенко знову залишився на лаві для запасних.

Шеффілд Юнайтед — Евертон 2:2

Голи: Арчер, 33, Пікфорд, 45+3 (АГ) — Дукуре, 14, Данжума, 55

Шеффілд Юнайтед: Фодерінгем – Ахмедходжич, Іган (Башем, 68), Робінсон – Болдок, Соуза, Норвуд, Хамер, Ларусі (Томас, 68) – Макберні, Арчер (Траоре, 75)

Евертон: Пікфорд – Паттерсон, Тарковські (Годфрі, 90+1), Брантуейт, Янг – Гарнер (Макніл, 75), Гана, Онана, Дукуре – Данжума, Бету

Попередження: Ахмедходжич (49) – Брантуейт (9), Дукуре (73)