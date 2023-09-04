Англія

Ганський опорник не зможе допомогти Арсеналу найближчим часом через травму паху.

Напередодні стало відомо про те, що центральний півзахисник лондонського Арсеналу Томас Парті отримав травму паху на одному з тренуванні свого клубу, через що він не поїде у розташування національної збірної Гани на період міжнародної паузи.

Головний тренер "канонірів" Мікель Артета підтвердив факт наявності пошкодження у 30-річного ганського хавбека, проте не повідомив про строки відсутності гравця.

За інформацією журналіста Daily Mail Семі Мокбела, медики Арсеналу очікують, що Парті вибув через травму щонайменше на шість тижнів.

У цьому сезоні Томас провів за Арсенал чотири матчі у всіх турнірах (326 хвилин), у яких він заробив одну жовту картку.