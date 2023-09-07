Англія

Нігерійський нападник міг покинути Ноттінгем Форест.

Лондонський Челсі звертався до Ноттінгем Форест щодо нападника Авонії за 48 годин до закриття трансферного вікна, пише The Athletic.

На момент виявленої Челсі зацікавленості Авонії перебував у чудовій формі. 26-річний нігерієць забив у семи матчах АПЛ поспіль, у тому числі відзначившись дублем у ворота "синіх" наприкінці минулого сезону (2:2).

Трансфер не відбувся, а серія нападника скінчилась. Проте, він знову допоміг Ноттінгему здобути очки у матчі проти Челсі, асистувавши Еланзі (перемога 0:1).

Портал transfermarkt оцінює гравця у 25 мільйонів євро.