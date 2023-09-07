Нігерійський нападник міг покинути Ноттінгем Форест.
Тайво Авонії, Getty Images
07 вересня 2023, 11:45
Лондонський Челсі звертався до Ноттінгем Форест щодо нападника Авонії за 48 годин до закриття трансферного вікна, пише The Athletic.
На момент виявленої Челсі зацікавленості Авонії перебував у чудовій формі. 26-річний нігерієць забив у семи матчах АПЛ поспіль, у тому числі відзначившись дублем у ворота "синіх" наприкінці минулого сезону (2:2).
Трансфер не відбувся, а серія нападника скінчилась. Проте, він знову допоміг Ноттінгему здобути очки у матчі проти Челсі, асистувавши Еланзі (перемога 0:1).
Портал transfermarkt оцінює гравця у 25 мільйонів євро.