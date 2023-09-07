У чемпіонаті Англії обирають найкращого тренера місяця.
Хосеп Гвардіола, Getty Images
07 вересня 2023, 15:24
Стало відомо, хто боротиметься за звання найкращого тренера серпня у чемпіонаті Англії. П'ятьох претендентів оголосив офіційний сайт англійської Прем'єр-ліги.
До списку номінантів потрапили: Мікель Артета (Арсенал, 2 перемоги, 1 нічия), Хосеп Гвардіола (Манчестер Сіті, 3 перемоги), Юрген Клопп (Ліверпуль, 2 перемоги, 1 нічия), Девід Моєс (Вест Гем, 2 перемоги, 1 нічия) та Анге Постекоглу (Тоттенгем, 2 перемоги, 1 нічия).
Голосування триватиме до 14:00 (за київським часом) понеділка, 11 вересня. Проголосувати за найкращого тренера серпня можна за посиланням.