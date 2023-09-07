Англія

Пілот не був винен у падінні повітряного транспорту.

Комісія з розслідування авіаційних подій (AAIB) опублікувала остаточний звіт про падіння гвинтокрила власника Лестера Вічая Срівадханапрабхи, який загинув внаслідок цієї авіакатастрофи в жовтні 2018 року. Про це повідомляє ВВС.

За даними розслідування, звіт якого було опубліковано на 209 сторінках, аварія була лише питанням часу.

Причиною трагедії став несправний підшипник кермового гвинта, який заклинило після зльоту. Несправність була викликана зносом деталі — до цього вертоліт провів у повітрі 331 годину, тоді як перевірка такої деталі має бути після 400 годин.

Також наголошується, що пілот гелікоптера нічого не зміг би зробити, щоб уникнути катастрофи. Крім обвинувачень пілота була версія, що гелікоптер міг бути збитий безпілотником, але ця інформація була спростована.

У звіті сказано, що чотири людини з п'яти, які перебували на борту, дивом змогли пережити падіння гвинтокрила, але потім вони загинули внаслідок пожежі, викликаної витоком палива.