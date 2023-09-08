Англія

Нідерландський капітан Ліверпуля пропустить ще одну гру.

Вірджил ван Дейк отримав додаткове покарання за вилучення та подальшу поведінку у грі проти Ньюкасла.

Захисник Ліверпуля пропустить через дискваліфікацію ще одну гру АПЛ, а також його оштрафували на 100 тисяч фунтів стерлінгів.

Сам гравець вже відреагував на рішення на своїй сторінці в Instagram. Він заявив, що повністю його приймає.

"Це була перша червона картка у моїй кар'єрі у Ліверпулі, і я дозволив своєму розчаруванню взяти верх над мною в напружений і гарячий момент. Одразу після гри я вибачився перед офіційними особами матчу і беру на себе всю відповідальність. Час рухатися вперед. Я буду продовжувати підтримувати команду всіма способами", – написав капітан Ліверпуля.

Ван Дейк пропустить матч 5-го туру Вулвергемптон – Ліверпуль.