Англія

Збірна Англії може втратити одну з потенційних опцій в атаці.

Англієць Гарві Барнс має право грати за збірну Шотландії та може розглянути такий варіант, пише The Times.

Лівий вінгер Ньюкасла може грати за шотландців через своїх дідуся та бабусю. Зазначається, що раніше у своїй кар'єрі він відхиляв спроби залучити його до гри за шотландські збірні.

На рахунку Барнса є матч за збірну Англії. Він зіграв 14 хвилин товариського матчу проти Уельса у 2020-му році.

Гравець не розглядався головним тренером англійців опцією на перенесений Євро-2020, так як був травмований на той час. Барнс також не потрапив навіть до попереднього складу Саутгейта на Чемпіонат світу-2022.

Головний тренер збірної Шотландії Стів Кларк ще коли прийшов на посаду у 2019-му році розглядав залучення гравця. Барнс знає, як високо його оцінює спеціаліст, а також міг звернути увагу на те, як змінив збірну воротар Ангус Ганн, ставши основним у Шотландії.

До того ж, шотландці мають непогані шанси у боротьбі за вихід на Євро-2024, що теж може зацікавити гравця "сорок". Збірна Шотландії наразі здобула 5 перемог у 5 матчах своєї кваліфікаційної групи, у тому числі обігравши Іспанію з рахунком 2:0. Вже 12 вересня відбудеться матч-відповідь.