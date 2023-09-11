Англія

Манкуніанці були готові лише до повноцінного трансферу гравця.

Вінгер Джейдон Санчо не міг покинути Манчестер Юнайтед на правах оренди, заявив The United Stand італійський журналіст Фабріціо Романо.

За даними відомого інсайдера, клуб був готовий обговорювати повноцінні пропозиції, тоді як оренда ніколи не була можливою, навіть після конфліктної ситуації, яка виникла нещодавно між Санчо і головним тренером Манчестер Юнайтед Еріком тен Гагом.

Романо також розповів, що манкуніанці згадували про 23-річного лівого вінгера у процесі обговорення угоди щодо Марка Кукурельї з Челсі. Проте, "сині" вже тоді зосереджувалися на Коулі Палмері, тож трансфер Санчо ніколи не був близьким.

У цьому сезоні Санчо ще не з'являвся в основному складі Манчестер Юнайтед, сумарно відігравши лише 76 хвилин.