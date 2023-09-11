Англія

Нігерійський форвард продовжить кар'єру у чемпіонаті Туреччини.

Саутгемптон, який вилетів із АПЛ до Чемпіоншипу за підсумками минулої кампанії, на своєму офіційному сайті оголосив про те, що нападник команди Пол Онуачу цей сезон проведе в чемпіонаті Туреччини.

29-річний нігерієць перейшов до Трабзонспора на правах оренди, яка буде розрахована на один рік.

Нагадаємо, Пол Онуачу перейшов до Саутгемптона із бельгійського Генка взимку цього року за 18 мільйонів євро. З того моменту він провів за "святих" 12 матчів (426 хвилин), у яких він не відзначився жодною результативною дією.

Нагадаємо, раніше Трабзонспор також підписав Ніколя Пепе, з яким лондонський Арсенал погодився достроково розірвати контракт.