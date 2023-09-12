Англія

"Червоні дияволи" не зацікавлені у голландському вінгері.

Манчестер Юнайтед не цікавиться Анваром Ель-Газі, повідомляє Sky Sport.

За інформацією джерела, незважаючи на те, що клуб має проблеми з вінгерами, після відсторонення Антоні та невизначеного майбутнього Джейдона Санчо, МЮ не зацікавлений в Ель-Газі.

Нагадаємо, що вінгер перебуває у статусі вільного агента після того, як розірвав контракт із ПСВ.

У 31 матчах за ПСВ Анвар провів 31 матч: на його рахунку 9 голів та 2 асисти.