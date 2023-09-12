Англія

Півзахисник дав свій коментар.

Коул Палмер прокоментував свій перехід в Челсі із Манчестер Сіті цього літа.

"Я покидав тренувальну базу Манчестер Сіті і саме у той момент всі думки полізли мені в голову. Я сидів в автівці та мав виїжджати. Я задумався над тим, що пробув тут 15 років і не знаю нічого іншого. Я покидав Манчестер хіба що коли їхав у відпустку.

Але Челсі представили свій проєкт, який мені дуже сподобався. Я відчуваю, що можу зробити свій вклад. Я пробув з клубом всього два дні: тренувався у пʼятницю та зіграв у суботу. Тому я все ще не знаю як воно.

Згодом я почну краще відчувати клуб та одноклубників", — наводить слова Палмера Daily Mail.

Минулого сезону Палмер провів 25 матчів, у яких забив один гол та віддав одну гольову передачу.