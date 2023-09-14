Англія

Захисник Манчестер Юнайтед прокоментував свій поточний статус у клубі та збірній Англії.

Англійський центральний захисник Манчестер Юнайтед Гаррі Магвайр на клубному рівні за рідкими випадками з’являвся на полі на початку нового сезону, проте під час вересневої міжнародної павзи головний тренер збірної Англії Гарет Саутгейт стабільно залучав його до участі в матчах із перших хвилин.

Своїми враженнями від ігор проти України та Шотландії досвідчений виконавець поділився в останньому інтерв’ю.

"Я б не сказав, що я людина, яка постійно бореться з психологічним тиском. Я багато чого пережив за останні пару років, і я був капітаном Юнайтед майже чотири роки.

У такому випадку ви берете на себе величезну кількість відповідальності й наслідуєте все, що приходить із цим поважним статусом. Це можуть бути як погані моменти, так і хороші.

Досі не можу сказати, що я звик до критики, але я можу з нею впоратись. Це значною мірою знімає тиск з моїх товаришів по команді та перекладає його на мене. Це добре впливає на їхню гру, у цьому в мене не має сумнівів.

У грі проти Шотландії проти мене було багато стьобу, і це логічно, бо там до нашої збірної було вороже налаштоване середовище. Усе ж таки гостьова гра.

Англійські вболівальники? Вони бачили, що я зробив для Англії впродовж цих 59 матчів, що я відіграв. Я був із командою на трьох великих турнірах, а вони з гордістю стежили за нашими виступами та підтримували.

Я й сам виріс великим уболівальником збірної Англії, і немає нічого кращого для мене, аніж коли нас відмінною підтримкою зустрічають фанати на трибунах під час матчів, коли я граю за свою країну.

Я знаю, що до цього я не починав гру в стартовому складі в перших чотирьох іграх сезону. Але я хочу виходити на поле, хочу грати в футбол.

Ці стартові чотири тижні були важкими, тому що була лише одна гра на тиждень, і головний тренер не вибрав мене для побудови стартового складу, але зараз у нас багато ігор, і я впевнений, що гратиму частіше.

Вест Гем? Ми просто не дійшли згоди. У Манчестері були раді, що я залишився, а я був радий знову поборотись за своє місце в стартовому складі. Я хочу дійти до цього рівня й кожного разу, коли я тренуюсь або граю, я буду віддаватись на повну", — заявив англійський виконавець.

Наступний матч Манчестер Юнайтед зіграє вдома проти Брайтона.