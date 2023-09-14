Англія

Англієць залишається на Віталіті Стедіум ще на 4 роки.

Домінік Соланке та Борнмут повністю узгодили та офіційно підписали новий контракт. Про це повідомляє італійський інсайдер Фабріцио Романо. Вихованець академії Челсі досить непогано розпочав сезон під керівництвом нового керманича клубу іспанця Андоні Іраола, тож пропозицію від боссів Борнмуту не довелося довго чекати.

Новий контракт буде діяти до літа 2027 року.

За клуб з однойменного міста нападник виступає з 2019 року. У цьому сезоні він зіграв 4 матчі, забив 2 голи та віддав 1 гольову передачу.