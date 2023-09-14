Англія

Він пропрацює у стані "канонірів" 14 років.

Гендиректор Арсеналу Вінай Венкатешам повідомив, що піде з лондонського клубу по закінченню сезону 2023/24. Таку інформацію дає твіттер SkySports

"Це було важке рішення, але настав час прийняти новий виклик. Зараз не час прощатися, оскільки я залишаюся зосередженим до останнього дня і підтримую поступовий відхід з клубу", — заявив Вінай Венкатешам.

Вінкатешам працює у Арсеналі з 2010 року, а посаду генерального директора "канонірів" обіймає з сезону 2020/21.