Він пропрацює у стані "канонірів" 14 років.
Вінай Венкатешам, Getty Images
14 вересня 2023, 17:22
Гендиректор Арсеналу Вінай Венкатешам повідомив, що піде з лондонського клубу по закінченню сезону 2023/24. Таку інформацію дає твіттер SkySports
.
"Це було важке рішення, але настав час прийняти новий виклик. Зараз не час прощатися, оскільки я залишаюся зосередженим до останнього дня і підтримую поступовий відхід з клубу", — заявив Вінай Венкатешам.
Вінкатешам працює у Арсеналі з 2010 року, а посаду генерального директора "канонірів" обіймає з сезону 2020/21.
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