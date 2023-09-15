Англія

"Містяни" вміють не тільки витрачати, але й заробляти.

Всі футбольні вболівальники звикли до коштовних вхідних трансферів з боку Манчестер Сіті, наприклад як перехід Гріліша з Астон Вілли за 117.5 млн. євро або Гвардіола з Лейпцигу за 90 млн. євро . На цьому фоні не так сильно помітна продуктивна робота академії клубу, завдяки якій "містяни" поповнюють свій бюджет.

За останні три трансферних вікна Манчестер Сіті заробив близько 150 млн. євро на продажі своїх вихованців. Про це на своєму сайті пише The Athletic.

Яскравий приклад транфер одного з найкращих гравців молодіжного чемпіонату Європи Коула Палмера влітку до Челсі за 47 млн. євро . Також не зайвим буде згадати трансфери Джеймса Траффорда до Бернлі за 17.5 млн. євро та мало відомого нападника Карлоса Борхеса до Аякса за 14 млн. євро .

Окремо виділимо трансферний кейс бельгійського таланта Ромео Лавії. Влітку 2022 року Манчестер Сіті продає свого вихованця до Саутгемптона за 22 млн. євро + залишає за собою 20% доходу з майбутнього перепродажу. За рік Лавія досягає такого прогресу, що за нього починають вести серйозну боротьбу два англійських гранда Ліверпуль та Челсі. В решті решт саме "аристократи" виграють битву за гравця, заплатитвши "святим" 62 млн. євро з яких частина відправиться на банківський рахунок "небесно-блакитних".

Звісно, ці кошти не можуть в повному обсязі компенсувати всі витрати клубу, але очевидно, що зараз Манчестер Сіті не просто "мішок з грошима", а спражній бренд зі стратегічним мисленням.