Англія

Перехід може відбутися найближчим трансферним вікном.

Джейдон Санчо готовий взимку змінити клубну прописку після конфлікту з головним тренером Манчестер Юнайтед Еріком тен Гагом. Про це йдеться у твіттері Man United News.

На ангійського півзахисника претендує його колишній клуб Боруссія Дортмунд та Ноттінгем Форест який тренує Стів Купер, з яким Санчо працював у збірній Англії (U-17).

Варіанти переходу до Саудівської Аравії у віці 23 років гравець збірної Англії не розглядає.

З моменту переїзду на Олд Траффорд, Джейдон Санчо зіграв 82 матчі, забивши 12 м'ячів та віддавши 6 асистів. Цей трансфер коштував "манкуніанцям" 85 млн. євро .