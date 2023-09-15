Перехід може відбутися найближчим трансферним вікном.
Джейдон Санчо, Getty Images
15 вересня 2023, 15:31
Джейдон Санчо готовий взимку змінити клубну прописку після конфлікту з головним тренером Манчестер Юнайтед Еріком тен Гагом. Про це йдеться у твіттері Man United News.
На ангійського півзахисника претендує його колишній клуб Боруссія Дортмунд та Ноттінгем Форест який тренує Стів Купер, з яким Санчо працював у збірній Англії (U-17).
Варіанти переходу до Саудівської Аравії у віці 23 років гравець збірної Англії не розглядає.
З моменту переїзду на Олд Траффорд, Джейдон Санчо зіграв 82 матчі, забивши 12 м'ячів та віддавши 6 асистів. Цей трансфер коштував "манкуніанцям" 85 млн. євро .