Англія

Football.ua представляє прев'ю до матчу 5-го туру чемпіонату Англії, який пройде 16 вересня і розпочнеться о 17:00.

У рамках п'ятого туру англійської Прем'єр-ліги на нас чекає протистояння між лондонським Вест Гемом та Манчестер Сіті, яке пройде на Лондон Стедіум.

СУБОТА, 16 ВЕРЕСНЯ, 17:00. ЛОНДОН СТЕДІУМ, ЛОНДОН. ГОЛОВНИЙ АРБІТР — ЕНДРЮ МЕДЛІ. ПРЯМА ТРАНСЛЯЦІЯ НА SETANTA SPORTS

Незважаючи на всі побоювання через рекордний продаж капітана Деклана Райса в лондонський Арсенал і провального минулого сезону в АПЛ на тлі тріумфу в Лізі конференцій, Вест Гем дуже добре розпочав нову кампанію в англійській першості. За підсумками перших чотирьох турів підопічні Девіда Моєса перебувають в якості одного з лідерів турнірної таблиці Прем'єр-ліги, при цьому "молотобійці" знову встигли довести, що за рахунок свого вертикального футболу вони здатні бути проблемою для сильних суперників.

У першому турі Вест Гем Юнайтед зіграв унічию з Борнмутом, який перебудовується під більш сучасні футбольні тенденції, тоді як у наступних трьох поєдинках "мотобійці" здобули перемоги над Челсі, Брайтоном і Лутоном. І якщо останні є головними аутсайдерами цього сезону АПЛ, а Челсі продовжує перебувати в кризі, то ось впевнена перемога над Брайтоном з рахунком 3:1 — це великий успіх у так званій "битві футбольних стилів". Прагматизм, контратаки та стандартні положення виявилися сильнішими, ніж комбінації та тотальний контроль.

Манчестер Сіті, у свою чергу, наразі залишається єдиною командою нового сезону англійської Прем'єр-ліги, яка продовжує йти без втрати очок. Чотири перемоги у чотирьох стартових матчах — найкращого початку для володаря требла і придумати не можна, з огляду на те, що доволі часто команда Хосепа Гвардіоли звикла трохи буксувати на старті.

Проте не можна сказати, що Манчестер Сіті зараз перебуває у своєму ідеальному стані та є непрохідним суперником. По-перше, існують кадрові проблеми, як, наприклад, травма Кевіна де Брюйне. По-друге, "містяни" готові жертвувати видовищністю заради результатів, і за першої зручної можливості вони не проти "сушити" гру, якщо суперник не становить жодної загрози (як це було, наприклад, з Ньюкаслом).

За версією букмекерів, фаворитом майбутнього протистояння є підопічні Хосепа Гвардіоли. Так, на перемогу Манчестер Сіті пропонується коефіцієнт 1,51, тоді як потенційний успіх Вест Гема оцінюється показником 6,70. Ймовірність нічийного результату представлена коефіцієнтом 4,65.

ОРІЄНТОВНІ СКЛАДИ

Вест Гем: Ареола — Цоуфал, Зума, Агерд, Емерсон — Едсон Альварес, Ворд-Праус — Боуен, Пакета, Бенрахма — Антоніо

Манчестер Сіті: Едерсон — Вокер, Діаш, Аканжі, Аке — Родрі — Фоден, Хуліан Альварес, Бернарду Сілва, Доку — Голанд

Не зіграють: ... — Де Брюйне

Під питанням: ... — Гріліш, Ковачич, Стоунс

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