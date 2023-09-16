Англія

Football.ua представляє прев'ю до матчу 5-го туру чемпіонату Англії, який пройде 16 вересня і розпочнеться о 17:00.

У рамках п'ятого туру англійської Прем'єр-ліги на нас чекає протистояння між Манчестер Юнайтед та Брайтоном, яке пройде на стадіоні Олд Траффорд.

СУБОТА, 16 ВЕРЕСНЯ, 17:00. ОЛД ТРАФФОРД, МАНЧЕСТЕР. ГОЛОВНИЙ АРБІТР — ДЖАРРЕД ДЖИЛЛЕТТ. ПРЯМА ТРАНСЛЯЦІЯ НА SETANTA SPORTS

Манчестер Юнайтед став одним із найбільших розчарувань нового сезону АПЛ. Це стосується і гри команди, і результатів, і медійних скандалів. Звичайно, що стосується перших двох аспектів, то тут чималу роль відіграла величезна кількість кадрових втрат, які здебільшого стосуються лінії оборони, однак і до роботи "червоних дияволів" на трансферному ринку є певні питання через невизначеність із продажем клубу: якщо умовні Арсенал і Тоттенгем попрацювали над посиленням заздалегідь, то в манкуніанців все затягнулося аж до дедлайну.

У результаті Манчестер Юнайтед зазнав поразки і від Арсеналу, і від Тоттенгема, тоді як дві свої перемоги над Вулвергемптоном та Ноттінгем Форест були "на тоненького". У матчі з "вовками" і зовсім "червоні дияволи" не заслуговували набирати три очки, а до цього додалися абсолютно непотрібні скандали з розслідуванням проти Антоні та конфліктом Еріка тен Гага з Джейдоном Санчо. Загалом, поки що передумов небагато, що в МЮ щось зміниться на краще в найкоротші терміни.

Що стосується Брайтона, незважаючи на черговий багатомільйонний продаж своїх лідерів, команда Роберто Де Дзербі продовжує приємно дивувати. Хоча, задля справедливості, слово "дивувати" вже не зовсім доречно вживати по відношенню до "чайок", адже їх красива комбінаційна гра та прямі претензії на єврокубкову зону вже швидше є ознакою стабільності.

Після чотирьох проведених матчів у Прем'єр-лізі Брайтон лідирує за кількістю забитих м'ячів (12), випереджаючи Манчестер Сіті та Тоттенгем (11), при цьому серед невдач "чайок" можна відзначити лише поразку від Вест Гема. В іншому ми побачили феєричну перемогу над міцним Ньюкаслом і розгромні перемоги над Вулвергемптоном і Лутоном. Чи зможе колектив Де Дзербі додати до своєї колекції ще один скальп? Незабаром дізнаємося.

За версією букмекерів, фаворитом майбутнього протистояння є підопічні Еріка тен Гага. Так, на перемогу Манчестер Юнайтед пропонується коефіцієнт 2,28, тоді як потенційний успіх Брайтона оцінюється показником 2,91. Ймовірність нічийного результату представлена коефіцієнтом 4,10.

ОРІЄНТОВНІ СКЛАДИ

Манчестер Юнайтед: Онана — Ван-Біссака, Лінделеф, Магвайр, Далот — Еріксен, Каземіро, Фернандеш — Гарначо, Гойлунд, Рашфорд

Брайтон: Стіл — Велтман, Вебстер, Данк, Еступіньян — Гросс, Гілмор — Марч, Лаллана, Мітома — Жуан Педро

Не зіграють: Амрабат, Антоні, Варан, Діалло, Маласія, Мейну, Санчо, Гітон, Шоу — Енсісо, Модер

Під питанням: Лісандро Мартінес, Маунт — Фергюсон

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