Англія

Влітку бразилець був близький до Манчестер Сіті.

Ньюкасл невдало розпочав сезон АПЛ, у 5 стартових матчах набравши лише 6 пунктів. Тому зовсім не дивно, що клуб з однойменного міста вже зараз починає пошуки підсилення взимку.

"Сороки" готові придбати у січні півзахисника Вест Гем Юнайтед Лукаса Пакета за 52 млн. фунтів стерлінгів. Таку інформацію оприлюднив відомий твіттер DeadlineDayLive.

Діючий контракт гравця збірної Бразилії з "молотобойцями" дійсний до 30 червня 2027 року з можливістю пролонгації ще на один сезон для клубу. Трансфермаркт оцінює футболіста у 45 млн. євро.

У цьому сезоні Лукас Пакета зіграв за Вест Гем 5 матчів, забив 1 м'яч та віддав 1 гольову передачу.