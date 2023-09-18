Англія

Англієць високо оцінив майстерність українського вінгера.

Вчора, 17 вересня,у рамках 5 тура АПЛ, Борнмут приймав лондонський Челсі. Команди Забарного та Мудрика розписали між собою безгольову нічию (0:0). Своїми думками після матчу поділився захисник "вішен" Макс Ааронс.

"После игры мы были разочарованы тем, что не смогли взять три очка. У них было несколько моментов, но я думаю, на данный момент мы провели лучший матч в сезоне. В цілому це позитивний для нас результат і це те, що нам тепер потрібно робити щотижня.

Ми граємо проти футболістів топ-рівня, тому важливо знати, з ким ти граєш, які їхні сильні сторони. Тренер хоче, щоб ми були агресивними в атаці і ми намагалися це робити. Таких гравців, як Мудрик та Стерлінг небагато, але ми провели чудовий матч",- приводить слова Ааронса Yahoo!sport .

У грі проти Борнмута Михайло Мудрик вийшов у стартовому складі Челсі, провівши на полі 63 хвилини.

До речі, для Челсі старт цього сезону є найгіршим за майже 30 років у АПЛ.