Англія

Команда Венсана Компані набирає перший пункт у чемпіонаті.

У рамках 5 тура АПЛ Ноттінгем Форест Стіва Купера на Сіті Граунд Стедіум приймав Бернлі Венсана Компані. До цього протистояння команди підійшли з різним настроєм. Якщо клуб з графства Ноттінгемпшир вже встиг набрати 6 пунктів завдяки двом перемогам над Челсі та Шеффілд Юнайтед, то команда бельгійця Компані поки що може похизуватися лише трьома забитими м'ячами у трьох турах, маючи в своєму активі нуль набраних очок. Надію вболівальникам Бернлі додавав матч кубку Ліги проти "лісників" який був зіграний 30 серпня. Тоді мінімальну перемогу святкували підопічні Венсана Компані.

Фінальний свисток зафіксував результативеу нічию. На гол Амдуні у першому таймі відповів своїм влучним пострілом Гадсон-Одої у середині другого тайму.

Ноттінгем Форест — Бернлі 1:1

Голи: Гадсон-Одої, 62 — Амдуні, 41

Ноттінгем Форест: Тернер — Уорралл , Маккенна, Монтіель (Тавареш, 53), Айна — Мангаля (Ейтс, 71), Сангаре, Гіббс-Вайт, Гадсон-Одої (Орігі, 71) — Авонії (Вуд, 88), Еланга

Бернлі: Траффорд — Тейлор, Баєр (Делькруа, 87), Робертс, Аль-Дахіль — Браунгілл, Каллен, Колеошо (Трезор, 76), Гудмундссон (Зарурі, 63), Амдуні (Берге, 63) — Фостер

Попередження: Мангаля, 32, Монтіель, 34 - Траффорд, 11, Робертс, 90+6, Каллен, 90+9.

Вилучення: Фостер, 90+5.