Англія

Півзахисник дав свій коментар.

Алексіс Мак Аллістер розповів про свої стосунки із Юргеном Клоппом.

"Я оціню наші стосунки на 10 балів. Я нещодавно перейшов, але все йде ідеально. Але багато моїх партнерів піддражнюють мене і кажуть, що тепер він мій тато.

Відносини з Клоппом ідеальні, він дуже харизматична людина, яка завжди намагається бути поряд із гравцями.

У нього бувають шалені моменти, які ви могли бачити під час матчів – у такі моменти важко перестати сміятися. Для мене велике задоволення мати змогу працювати з ним", — наводить слова Алексіса La Nacion.

Цього сезону Мак Аллістер провів 5 матчів в АПЛ і не відзначився результативними діями.