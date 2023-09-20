Півзахисник дав свій коментар.
АЛЕКСІС МАК АЛЛІСТЕР, САЙТ ЛІВЕРПУЛЯ
20 вересня 2023, 16:39
Алексіс Мак Аллістер розповів про свої стосунки із Юргеном Клоппом.
"Я оціню наші стосунки на 10 балів. Я нещодавно перейшов, але все йде ідеально. Але багато моїх партнерів піддражнюють мене і кажуть, що тепер він мій тато.
Відносини з Клоппом ідеальні, він дуже харизматична людина, яка завжди намагається бути поряд із гравцями.
У нього бувають шалені моменти, які ви могли бачити під час матчів – у такі моменти важко перестати сміятися. Для мене велике задоволення мати змогу працювати з ним", — наводить слова Алексіса La Nacion.
Цього сезону Мак Аллістер провів 5 матчів в АПЛ і не відзначився результативними діями.