Англія

Команда Еріка тен Гага демонструє жахливі результати.

Манчестер Юнайтед на виїзді програв Баварії (3:4) у матчі 1-го туру групового етапу Ліги чемпіонів.

Для "манкуніанців" ця гра стала 3-ю поспіль, у якій вони пропустили 3 голи. В останнє подібне траплялося з МЮ 45 років тому. Крім 4-х пропущених м'ячів від Баварії, "червоні дияволи" у попередніх 2-х зустрічах пропускали по 3 голи від Брайтона та Арсеналу.