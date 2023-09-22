Англія

Поки, що Челсі не заслуговує на єврокубки і у наступному сезоні.

Головний тренер Челсі Маурісіо Почеттіно дав коментар перед матчем шостого туру АПЛ, у якому його команда буду грати проти Астон Вілли.

"Ми не заслуговували на участь у Європі в цьому сезоні, а у Астон Вілли дуже хороша команда. Вони готові змагатись у Лізі конференцій.

Проти Борнмута у нас було лише 15 гравців і нам довелося використати трьох чи чотирьох гравців з академії.

Ми будемо конкурентоспроможними у грі проти Астон Вілли. Це дуже важлива гра для нас і нам треба перемогти.

Челсі сайт BBC. Моя команда грає добре, але нам потрібно бути уважнішими. Ми створюємо багато моментів, але не забиваємо голів", — приводить слова головного тренерасайт BBC.

Наразі, Челсі посідає 14-ту сходинку турнірної таблиці АПЛ з п'ятьма пунктами у своєму активі.