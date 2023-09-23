Англія

Керманич Челсі прокоментував вибір лідера команди.

Після приходу на посаду головного тренера лондонського Челсі аргентинський фахівець Маурісіо Почеттіно одразу підібрав під себе найбільш важливі процеси в клубі, зокрема призначивши капітана команди, яким став Ріс Джеймс.

Обґрунтування свого рішення керманич "синіх" навів під час прес-конференції перед матчем проти Астон Вілли.

"Я казатиму правду, як і завжди це роблю. Для мене призначення Ріса Джеймса капітаном було очевидним рішенням. Я вважаю, що він — ідеальний капітан, а після нього в ієрархії має бути англійський гравець з досвідом — Бен Чілвелл.

Тіаго? Йому сьогодні виповнилось 39 років, із чим ми всі його вітаємо, тож я не думаю, що настільки досвідченому гравцю потрібна пов’язка, щоб підкреслити його статус у команді.

Натомість важливо побудувати щось для майбутнього. Не треба жити тільки сьогоденням. Тіаго з нами, бере активну участь у житті клубу, а капітан — це не тільки для того, щоб натягти пов’язку на руку одного з гравців. Можливо, мені так здається, Тіаго в минулому сезоні віддав пов’язку Енцо через повагу до його внеску в гру команди, але Енцо все ще бореться зі своєю англійською.

Під час гри гравцям потрібно спілкуватись поміж собою та з арбітром тому, я думаю, що й Конор Галлагер може ідеально виконати цю роботу. І, як на мене, я б віддав перевагу Конору перед Енцо, тому що я думаю, що Конор може нормально говорити, англійською.

Я думаю, що Енцо все ще не готовий бути капітаном. Це це не лише через характер, особистість чи профіль. Це стосується того, що вам потрібно спілкуватись із людьми, і якщо ви все ще не володієте належним чином мовою, ви не можете бути капітаном, чи не так? Я не знаю. Можливо, я помиляюся, але така моя думка", — заявив аргентинський виконавець.

Матч Челсі — Астон Вілла відбудеться 24 вересня, о 16:00.