Англія

Аргентинський фахівець готує команду до матчу проти Астон Вілли.

Головний тренер Челсі Маурісіо Почеттіно поділився враженнями від роботи з Тоддом Боулі та гри команди на початку сезону.

"Я розмовляю з Тоддом Боулі. В нас тісний контакт, він підтримує проект. Також я спілкуюся зі спортивними директорами, вони звісно теж підтримують проект. Вони не розчаровані, ми однаково сприймаємо розвиток клубу.

Ми граємо добре, але потрібно краще використовувати моменти. Це найважливіше у футболі. Важко знайти дані, згідно з якими Челсі не був би серед лідерів за створеними моментами.

Я не засмучуюся, бо вважаю, що команда грає добре, навіть без важливих футболістів. Я розчарований через те, що багато команд, які створюють менше моментів, забивають більше голів. Ось чому ми засмучуємось. Гравці заслуговують на більше.