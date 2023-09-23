Аргентинський фахівець готує команду до матчу проти Астон Вілли.
Маурісіо Почеттіно, Getty Images
23 вересня 2023, 14:33
Головний тренер Челсі Маурісіо Почеттіно поділився враженнями від роботи з Тоддом Боулі та гри команди на початку сезону.
"Я розмовляю з Тоддом Боулі. В нас тісний контакт, він підтримує проект. Також я спілкуюся зі спортивними директорами, вони звісно теж підтримують проект. Вони не розчаровані, ми однаково сприймаємо розвиток клубу.
Ми граємо добре, але потрібно краще використовувати моменти. Це найважливіше у футболі. Важко знайти дані, згідно з якими Челсі не був би серед лідерів за створеними моментами.
Я не засмучуюся, бо вважаю, що команда грає добре, навіть без важливих футболістів. Я розчарований через те, що багато команд, які створюють менше моментів, забивають більше голів. Ось чому ми засмучуємось. Гравці заслуговують на більше.
Єдиний спосіб знайти те, що ми хочемо, це продовжувати наполягати, продовжувати грати у свій футбол. Я дуже задоволений реакцією команди, після матчів з Борнмутом та Ноттінгем Форест. Їм справді не байдуже і вони справді хочуть перемагати. Я думаю, що цього тижня ми добре попрацювали"
, — наводить слова
головного тренера Челсі
сайт видання Evening Standard
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