Англія

Мудрику треба йти в оренду?

Колишній нападник Ліверпуля та збірної Англії у своїй авторській колонці на сайті caughtoffside.com, поділився своїм баченням стосовно розвитку українського вінгера Михайла Мудрика.

"З'явилася інформація про те, що Мудрік може піти з Челсі у січні на правах оренди. Я вважаю, що це чудова ідея.

Не забуватимемо, що він молодий гравець, який провів лише 44 матчі за донецький Шахтар, перш ніж Челсі придбав його майже за 90 млн. фунтів стерлінгів. Одні гравці можуть виправдати надії, інші — ні. Поки що Мудрик не виправдовує їх.

Він ще може реалізувати свій потенціал, йому всього 22 роки, але треба більше грати, перш ніж "аристократи" зможуть розраховувати на нього як на основного. Михайло просто не вистачає досвіду.