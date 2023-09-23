Стен Коллімор, Getty Images
23 вересня 2023, 15:02
Колишній нападник Ліверпуля та збірної Англії у своїй авторській колонці на сайті caughtoffside.com, поділився своїм баченням стосовно розвитку українського вінгера Михайла Мудрика.
"З'явилася інформація про те, що Мудрік може піти з Челсі у січні на правах оренди. Я вважаю, що це чудова ідея.
Не забуватимемо, що він молодий гравець, який провів лише 44 матчі за донецький Шахтар, перш ніж Челсі придбав його майже за 90 млн. фунтів стерлінгів. Одні гравці можуть виправдати надії, інші — ні. Поки що Мудрик не виправдовує їх.
Він ще може реалізувати свій потенціал, йому всього 22 роки, але треба більше грати, перш ніж "аристократи" зможуть розраховувати на нього як на основного. Михайло просто не вистачає досвіду.
Якщо говорити про те, куди Мудрік міг би піти, то я знаю, що Роберто Де Дзербі його великий фанат. Він навіть сказав, що у майбутньому Михайло може виграти Золотий м'яч, але я не відправляв би його в оренду до іншого клубу Прем'єр Ліги.
Думаю, Михайлу треба опуститися на більш нижчий рівень, але перейти до клубу, де від нього чекають перемог із тижня на тиждень, як і у Челсі.
Гадаю, що дортмундська Боруссія могла б стати ідеальним місцем для того, щоб Мудрик заграв і став на правильний шлях становлення того гравця, яким він потенційно може стати", — підсумував Стен Коллімор.
У цьому сезоні Михайло Мудрик відіграв за Челсі 130 хвилин, не відзначившись результативними діями.