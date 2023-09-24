Англія

Football.ua представляє прев'ю до матчу 6-го туру чемпіонату Англії, який пройде 24 вересня і розпочнеться о 16:00.

У рамках шостого туру англійської Прем'єр-ліги на нас чекає протистояння між лондонським Челсі та бірмінгемською Астон Віллою, яке пройде на стадіоні Стемфорд Брідж.

НЕДІЛЯ, 24 ВЕРЕСНЯ, 16:00. СТЕМФОРД БРІДЖ, ЛОНДОН. ГОЛОВНИЙ АРБІТР — ДЖАРРЕД ДЖИЛЛЕТТ. ПРЯМА ТРАНСЛЯЦІЯ НА SETANTA SPORTS

Про Челсі можна сказати небагато хороших слів на старті нового сезону Прем'єр-ліги, а Маурісіо Почеттіно не зміг створити диво і стати тією людиною, яка прийшла б і одразу зробила з "синіх" домінуючу силу в англійському та європейському футболі в цілому. На таку величезну кадрову перебудову, звичайно, завжди потрібен час, а поки що Челсі — це клуб, який має величезну кількість талановитих молодих виконавців, але не має побудованої команди.

До того, що така глобальна кадрова перебудова за такий короткий проміжок часу в рідкісних випадках проходить безслідно, у Челсі ще й є величезна кількість кадрових втрат. Одна тільки травма Крістофера Нкунку абсолютно перекреслила все те, над чим Почеттіно працював під час літньої підготовки до нового сезону. Деякі виконавці, як, наприклад, Мойзес Кайседо і Ромео Лавія, взагалі в підготовці Челсі участі не брали через затягнуті до останніх днів трансфери. Результат такої роботи логічний: недостатньо просто взяти і закидати всіх грошима, скуповуючи пачками талановитих гравців.

У Астон Вілли, в свою чергу, питання над посиленням складу в літнє трансферне вікно виглядало набагато зрозумілішим і логічнішим, ніж у Челсі. Принаймні у бірмінгемців простежує в цьому моменті певна структура. Так, треба констатувати той факт, що підопічні Унаї Емері наразі не виглядають справді серйозним і прямим конкурентом для грандів англійського футболу, які претендують на зону Ліги чемпіонів, але в цілому головне завдання Астон Вілли зараз полягає в тому, щоб закріпитися в статусі регулярного представника Англії у єврокубках.

Астон Вілла на старті нового сезону металася з крайнощів у крайнощі: матчі проти міцних суперників в особі Ньюкасла та Ліверпуля підопічні Емері повністю провалювали, тоді як у поєдинках, де "леви" наперед вважалися явними фаворитами, вони вигравали без особливих проблем. Той момент, коли поняття "непередбачуваність" ідеально характеризує Астон Віллу, але не в позитивному ключі.

За версією букмекерів, фаворитами майбутнього протистояння є підопічні Маурісіо Почеттіно. Так, на перемогу Челсі пропонується коефіцієнт 1,91, тоді як потенційний успіх Астон Вілли оцінюється показником 4,05. Ймовірність нічийного результату представлена коефіцієнтом 3,9.

ОРІЄНТОВНІ СКЛАДИ

Челсі: Роберт Санчес — Гюсто, Дісасі, Тіаго Сілва, Чілвелл — Угочукву, Галлагер, Енцо — Стерлінг, Ніко Джексон, Мудрик

Астон Вілла: Емі Мартінес — Кеш, Конса, Пау Торрес, Дінь — Камара, Дуглас Луїс, Макгінн — Бейлі, Воткінс, Мусса Діабі

Не зіграють: Р. Джеймс, Нкунку, В. Фофана, Беттінеллі, Чуквуемека, Лавія — Буендія, Іроегбунам, Мінгз

Під питанням: Броя, Кайседо, Бадьяшиль, Чалоба, Мадуеке, Кукурелья — Дієго Карлос, Б. Траоре

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