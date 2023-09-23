Англія

Завершилися три поєдинки у рамках 6-го туру чемпіонату Англії за 23 вересня.

У рамках шостого туру англійської Прем'єр-ліги Манчестер Сіті зумів здобути чергові три очки в свій актив, обігравши на своєму полі Ноттінгем Форест.

У першому таймі команда Хосепа Гвардіоли не мала ніяких проблем з боку "лісників", за рахунок чого забила два швидкі голи у виконанні Філа Фодена та Ерлінга Голанда, проте на початку другого тайму "містяни" залишилися у меншості через пряму червону картку Родрі.

Залишившись вдесятьох, Манчестер Сіті майже нічого не створював біля воріт Фореста, проте і "лісникам" не вдалося реалізувати чисельну свою чисельну перевагу.

Манчестер Сіті – Ноттінгем Форест 2:0

Голи: Фоден 7, Голанд 14

Манчестер Сіті: Едерсон — Вокер, Аканджі, Діаш, Гвардіол — Нунеш, Родрі – Фоден (Гріліш 87), Альварес (Аке 57), Доку (Філліпс 51) – Голанд

Ноттінгем Форест: Тернер – Болі, Ніакате, Мангала – Ор'є (Гадсон-Одої 56), Сангаре (Еланга 56), Айна (Орігі 75), Тавареш (Монтьєль 39) – Домінгес, Гіббс-Вайт – Авонії (Вуд 75)

Попередження: Аканджі, Едерсон, Гріліш – Тавареш, Сангаре, Гіббс-Вайт, Авонії, Мангала, Орігі, Монтьєль

Вилучення: Родрі, 46 (Манчестер Сіті, неспортивна поведінка)

У паралельному матчі Вулвергемптон вирушив у гості до Лутон Таун, який підходив до цього матчу із нулем у графі набраних очок.

На 39-ій хвилині "вовки" залишилися у меншості, проте змогли забити головному аутсайдеру чемпіонату у другому таймі завдяки голу Педру Нету.

Втім, Лутон все ж зрівняв рахунок на 65-ій хвилині після того, як Морріс реалізував пенальті, а фінальний свисток у підсумку зафіксував нічию.

Лутон Таун – Вулвергемптон 1:1

Голи: Морріс, 65, (пен.) – Нету, 50

Лутон Таун: Камінські — Каборе (Адебайо, 85), Берк, Лок'єр, Белл — Локонґа (Мпанзу, 57), Накамба, Дауті (Джайлс, 72) — Браун (Вудроу, 72), Морріс, Оґбене

Вулвергемптон: Са — Семеду (Буену, 84), Доусон, Кілман, Аїт-Нурі (Доерті, 46) — Гомеш (Дойл, 90), Леміна — Хван (Тоті, 46), Бельгард, Нету — Кунья (Траоре, 71)

Попередження: Гомеш, Леміна

Вилучення: Бельгард, 39 (Вулвергемптон, неспортивна поведінка)

У лондонському дербі між Крістал Пелес та Фулгемом голів ми не побачили, тож нульова нічия на табло стадіону Селхерст Парк.

Крістал Пелес – Фулгем 0:0

Крістал Пелес: Джонстон — Ворд, Андерсен, Геї, Мітчелл — Дукуре, Г'юз — Аю, Езе, Шлупп (Матета, 70) — Едуар (Рак-Сак'ї, 90+1)

Фулгем: Лено — Робінсон, Діоп, Рім, Кастань — Рід, Палінья, Перейра (Івобі, 75) — Де Кордова-Рід (Уілсон, 79), Хіменес (Вінісіус, 79), Вілліан

Попередження: Аю , Мітчелл, Дукуре – Палінья, Рім