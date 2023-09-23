Англія

"Іриски" на виїзді здолали Брентфорд.

У рамках шостого туру англійської Прем'єр-ліги Евертон вирушив на виїзд до Брентфорда.

На шостій хвилині гри "іриски" вийшли вперед, проте на 28-й "бджоли" зрівняли рахунок у грі.

На 67-й хвилині Тарковскі знову вивів свою команду вперед, а на 71-й Калверт-Льюїн встановив остаточний рахунок у поєдинку — 3:1 на користь Евертона.

Зазначимо, що на полі провів усі 90 хвилин українець Віталій Міколенко. Крім того, це перша перемога для Евертона у поточному сезоні АПЛ.

Бренфторд – Евертон 1:3

Голи: Єнсен, 28 – Дукуре, 6, Тарковскі, 67, Калверт-Льюїн, 71.

Брентфорд: Флеккен — Хікі (Годдос, 73), Коллінз, Піннок, Рорслев (Аєр, 62) — Єнсен, Норгор, Янельт (Оньєка, 62) — Мбемо, Вісса, Льюїс-Поттер (Олакігбе, 89).

Евертон: Пікфорд — Янг, Тарковскі, Брентвейт, Миколенко — Гуйє, Онана (Данжума, 77), Дукуре — Гарнер, Макніл — Бету (Калверт-Льюїн, 64).

Попередження: Мбемо (77), Годдос (82) – Янг (1), Брентвейт (90+1).