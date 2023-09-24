"Сороки" заздалегідь планують свою трансферну політику.
Карлос Алькарас, Getty Images
24 вересня 2023, 18:18
Ньюкасл цікавиться півзахисником Саутгемптона Карлосом Алькарасом, плануючи його трансфер на зимове трансферне вікно. Про це повідомляє
сайт talksport.com.
Зазначається, що головний тренер "сорок" Едді Гау є великим шанувальником таланту аргентинця ще з минулого сезону, коли "святі" грали у АПЛ. Тоді Алькарас забив чотири голи та віддав дві гольові передачі у 18 матчах, перейшовши до Саутгемптона у січні 2023 року з аргентинського Расінгу за 13.65 млн. євро.
Діюча угода футболіста з клубом розрахована до літа 2027 року. Трансфермаркт оцінює Алькараса у 15 млн. євро.