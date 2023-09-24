Англія

"Сороки" заздалегідь планують свою трансферну політику.

Ньюкасл цікавиться півзахисником Саутгемптона Карлосом Алькарасом, плануючи його трансфер на зимове трансферне вікно. Про це повідомляє сайт talksport.com.

Зазначається, що головний тренер "сорок" Едді Гау є великим шанувальником таланту аргентинця ще з минулого сезону, коли "святі" грали у АПЛ. Тоді Алькарас забив чотири голи та віддав дві гольові передачі у 18 матчах, перейшовши до Саутгемптона у січні 2023 року з аргентинського Расінгу за 13.65 млн. євро.

Діюча угода футболіста з клубом розрахована до літа 2027 року. Трансфермаркт оцінює Алькараса у 15 млн. євро.