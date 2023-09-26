Англія

Ключовий хавбек "канонірів" незабаром може повернутися на футбольне поле.

Центральний півзахисник лондонського Арсеналу Деклан Райс отримав травму під час центрального матчу шостого туру англійської Прем'єр-ліги проти Тоттенгема (2:2), через що його було вимушено замінено у перерві.

Проте, як повідомляє The Athletic, 24-річного англійському опорнику вдалося уникнути серйозного пошкодження.

За інформацією джерела, тести підтвердили, що хоча Райс все ще відчуває дискомфорт у спині, ця травма не є серйозною, тож гравець продовжить відновлення та лікування найближчими днями.

Відзначається, що англійський опорник точно пропустить матч у рамках 1/16 фіналу Кубка англійської ліги проти Брентфорда у середу, проте має бути вже повністю готовим до сьомого туру АПЛ проти Борнмута в суботу.