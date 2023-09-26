Англія

Нападник може змінити клуб узимку.

Арсенал і Челсі виявляють інтерес до Айвена Тоуні, повідомляє ESPN.

За інформацією джерела, лондонські клуби зацікавлені у підписанні Айвена Тоуні до зимового трансферного вікна. Наразі він відбуває дискваліфікацію за порушення регламенту про ставки. Футболіст зможе повернутись на поле 16 січня.

Очікується, що за трансфер нападника взимку Брентфорд вимагатиме близько 80 мільйонів фунтів.

Минулого сезону АПЛ Тоуні провів 33 матчі та забив 20 голів.