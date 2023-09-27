Англія

Сьогодні відбудеться низка матчів, у яких візьмуть участь українські футболісти.

Сьогодні, 27 вересня, відбудеться низка матчів 1/16 фіналу Кубка англійської ліги, у яких візьмуть участь українські футболісти.

У першій грі лондонський Челсі на своєму полі прийме Брайтон. Тренерський штаб "синіх" на чолі з Маурісіо Почеттіно довірив місце у стартовому складі українському вінгеру Михайлу Мудрику.

Для 22-річного українця це буде шостий матч цього сезону, який поки що проходить без результативних дій.

У другій зустрічі Евертон у гостях зіграє проти Астон Вілли. Тренерський штаб "ірисок" на чолі із Шоном Дайчем вирішив випустити в основному складі українського захисника Віталія Миколенка.

Для 24-річного українця ця зустріч стане четвертою у цьому сезоні.

У третій зустрічі Борнмут на своєму полі прийме Сток Сіті. У стартовому складі "вишень" вийде український захисник Ілля Забарний. Для нього це буде шостий матч у поточній кампанії.

Насамкінець Брентфорд зіграє проти Арсеналу. Тренери команд уже визначилися зі стартовими складами на гру і обидва вирішили залишити українських гравців Єгора Ярмолюка та Олександра Зінченка на лавках запасних.

Цього сезону Ярмолюк провів лише одну гру в тому ж Кубку, де відіграв 78 хвилин, а на рахунку Зінченка шість проведених зустрічей.

Нагадаємо, всі поєдинки розпочнуться о 21:45 за київським часом.