Англія

Ньюкасл вибив Манчестер Сіті з 1/16 фіналу Кубка англійської ліги

Колектив Хосепа Гвардіоли домінував над суперниками в першому таймі, але пропустив після перерви та не зміг повернутись до гри.

Ньюкасл — Манчестер Сіті, Getty Images

Звіт про матч читайте пізніше на нашому сайті.



Ньюкасл — Манчестер Сіті 1:0

Гол: Ісак, 53



Ньюкасл: Поуп — Лівраменто, Ласселс, Дамметт (Шер, 90+4), Таргетт — Голл (Гордон, 46), Майлі (Гімараес, 46), Тоналі — Мерфі, Ісак (Альмірон, 62), Жоелінтон.



Манчестер Сіті: Ортега — Льюїс, Аканджі, Аке (Нунеш, 67), Гвардіол — Філліпс, Гомес, Ковачич (Доку, 68) — Бобб, Х. Альварес (Фоден, 73), Гріліш.



Попередження: Гімараес, Тоналі — Аканджі