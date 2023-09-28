Англія

Помічників Феміди спробують заманити великими грошима.

Цьогорічна літня трансферна кампанія відзначилась повноцінним початком експансії шалених грошей Саудівської Аравії на європейський футбольний ринок.

Однак цей фінансовий потік ще геть не скоро себе вичерпає, оскільки представники країни Близького Сходу намагаються докорінно реформувати власну футбольну систему.

І якщо вже чимала кількість футболістів та тренерів отримувала пропозиції щодо роботи на місцевому ринку, то найближчим часом аравійці планують запросити до свого чемпіонату ще й арбітрів.

Англійська преса повідомляє, що відповідні перемовини розпочались поміж представниками футболу Саудівської Аравії та керівництвом Прем’єр-ліги.

До цього подібні експерименти із залученням іноземних рефері країна Близького Сходу проводила з представниками Нової Зеландії, Аргентини та Аргентини.

На цей раз планується пропонувати європейським рефері річні контракти.

І перший подібний досвід, але короткотривалий — усього на одну гру, уже мав місце — Майкл Олівер за 3,5 тис. євро (удвічі більше, аніж пропонує АПЛ) відпрацював на грі поміж Аль-Хілялем та Ан-Насром, яка завершилась унічию.