Англія

Челсі продовжує пошуки чергового підсилення.

Лондонський Челсі вкрай невдало розпочав нинішній сезон, тож вже зараз шукає підсилення складу.

Маючи у своєму складі двох лівих латералів Марка Кукурелью та Бена Чілвелла, "аристократи" хочуть підсилити саме цю позицію. За інформацією твіттера Deadline Day Live, у шорт-листі "синіх" в приоритетній позиції знаходяться два гравця, Тео Ернандес з Мілану та Федеріко Дімарко з Інтеру.

Контракти обох футболістів зі своїми клубами діють до 30 червня 2026 року. Трансфермаркт оцінює 25-річного італійця у 35 млн. євро, а його французького однолітку у 60 млн. євро.

Тео Ернандес у цьому сезоні зіграв за Мілан шість матчів та забив один гол.

Федеріко Дімарко у цьому сезоні за Інтер зіграв сім матчів, відзначившись одним голом та трьома гольовими передачами.