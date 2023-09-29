Англія

Український вінгер висловився про перемогу над Брайтоном в Кубку англійської ліги.

У рамках 1/16 фіналу Кубка англійської ліги лондонський Челсі зустрівся з Брайтоном та здобув мінімальну перемогу завдяки єдиному голу Ніколаса Джексона.

Український нападник "синіх" Михайло Мудрик, який зіграв у цьому матчі 68-ім хвилин, коротко поділився враженнями від цього протистояння.

"Так радий за наших фанів. Ця перемога для вас, ви заслуговуєте цього", — написав Михайло Мудрик в своєму Instagram.

У цьому сезоні Михайло Мудрик провів шість матчів у всіх турнірах (258 хвилин), у яких він не відзначився жодною результативною дією.