Англія

Чергова серйозна кадрова втрата в таборі "синіх".

У рамках сьомого туру англійської Прем'єр-ліги на нас очікує лондонське дербі, в якому зустрінуться Фулгем та Челсі.

Напередодні цього протистояння головний тренер "синіх" Маурісіо Почеттіно висловився про чергову травму в таборі своєї команди, яку отримав лівий захисник Бен Чілвелл.

"Це погані новини — лікар сказав мені, що це не дуже добре. Це виглядає недобре, нам дуже сумно", — сказав Почеттіно.

Матч Фулгем — Челсі відбудеться в понеділок, другого жовтня, о 22:00.