Чергова серйозна кадрова втрата в таборі "синіх".
Бен Чілвелл, getty images
29 вересня 2023, 16:49
У рамках сьомого туру англійської Прем'єр-ліги на нас очікує лондонське дербі, в якому зустрінуться Фулгем та Челсі.
Напередодні цього протистояння головний тренер "синіх" Маурісіо Почеттіно висловився про чергову травму в таборі своєї команди, яку отримав лівий захисник Бен Чілвелл.
"Це погані новини — лікар сказав мені, що це не дуже добре. Це виглядає недобре, нам дуже сумно", — сказав Почеттіно.
Матч Фулгем — Челсі відбудеться в понеділок, другого жовтня, о 22:00.