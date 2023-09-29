Англія

Обидва гравці можуть надовго залишитися на Сент-Джеймс Парк.

Ньюкасл має намір зберегти своїх лідерів у клубі. "Сороки" мають намір запропонувати новий контракт захиснику Свену Ботману, до якого предметний інтерес проявляє ПСЖ. Про це повідомляє твіттер DeadlineDayLive

Крім того, Ньюкасл вже розпочав перемовини з оточенням Жоелінтона, які просуваються вкрай вдало.

Контракт бразильця діє до літа 2025 року, у той же час угода з нідерландцем діє до літа 2027 року.

У цьому сезоні Жоелінтон зіграв за клуб п'ять матчів, відзначившись одним гольовим пасом.

Свен Ботман у сезоні 2023/24 зіграв за Ньюкасл шість матчів, по разу відзначившись голом та результативної передачею.