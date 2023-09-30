Англія

Керманич Челсі прокоментував скандальну історію.

Нападник лондонського Челсі Ноні Мадуеке під час вересневої міжнародної павзи зазнав м’язового ушкодження, через що пропустив певний час тренувань у загальній групі команди Маурісіо Почеттіно та дві гри "синіх" у чемпіонаті.

Однак напередодні кубкової гри проти Брайтона посеред поточного тижня в мережі з’явилось відео за участі 21-річного виконавця, на якому він у компанії друзів присутній на вечірці.

Епізод одразу набув широкого розголосу, тому головний тренер "пенсіонерів" на інтерв’ю перед матчем сьомого туру АПЛ проти Фулгема був змушений прокоментувати власне рішення не залучати Мадуеке до заявки команди на матч проти Брайтона.

"Так, я бачив це відео й ми говорили з Ноні про це. Я вважаю, що цього нам потрібно уникати. Усі гравці повинні розуміти, що, якщо вони є гравцями Челсі, потрібно намагатися уникати цих речей.

Це відео не стало великою проблемою, але нам завжди потрібно уникати подібних ситуацій.

Думаю, Ноні добре мене зрозумів. Але зараз він відновлюється після національної збірної, і ми дивимось, чи він у формі, чи його можна залучити до стартового складу.

Але зараз ми з вами говоримо про те, про що ви мене запитали — про відео. Для мене очевидно, що ми працюємо з молодими гравцями, які ще повинні вдосконалювати власну поведінку. Не тільки Ноні. Багатьом, багатьом гравцям потрібно бути професіоналами та поважати емблему клубу, завдяки якому ми маємо можливість тут працювати.

На мою думку, він дуже наполегливо працює для того, щоб досягти того рівня, якого ми хочемо бачити після його травми.

Він повернувся з міжнародної павзи десь 10 чи 12 днів тому. Зараз він почувається добре й відновився після пошкодження. Зараз він намагається набрати форму, щоб бути на одному рівні з командою", — заявив аргентинський фахівець.

Матч Фулгем — Челсі відбудеться 2 жовтня, о 22:00.